Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas: "Supimos entender el partido en la segunda mitad"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, analizó la victoria (3-2) ante el Sporting. El técnico se mostró satisfecho con lo que realizaron los jugadores en el campo y señaló "supimos entender el partido en la segunda mitad. En el descanso hablamos de fútbol, de cambiar el sistema y los jugadores supieron aplicarlo a la perfección. Tenemos que continuar trabajando".

Pepe Mel afirmó "esto sirve para generar confianza en el trabajo que estamos realizando y supone un espaldarazo para ellos que saben que esto no es fácil. No me gusta personalizar en nadie. Kirian ha entrado en la segunda mitad y lo ha hecho muy bien. Edu Espiau y Clau nos aportaron fortaleza arriba, en líneas generales el equipo estuvo bien, Clemente supo asumir su nuevo rol en la segunda mitad". Sobre el portero, Álex Domínguez, técnico de la UD Las Palmas indicó "no tenía un partido sencillo porque iba a ser mirado con lupo. Álex sabía que pasara lo que pasara el miércoles iba a estar en la portería". La UD Las Palmas comienza ya a trabajar de cara al partido del miércoles contra el Lugo y el sábado ante la Ponferradina, los dos encuentros serán fuera de casa.