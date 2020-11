Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas: "Sergio Araujo es un jugador muy importante para nosotros"

El técnico de la UD Las Palmas, Pepe Mel, analizó el partido que jugará el conjunto amarillo ante el Sabadell. Mel señaló "para nosotros Sergio Araujo es un jugador muy importante y que nos da un plus en ataque, pero irá entrando paulatinamente. En el caso de Álvaro Lemos no está al 100% y es mejor que no viaje, porque necesitamos que todos estén en las mejores condiciones. Pejiño se dobló el tobillo esta semana entrenando, con lo que tampoco podemos contar con él. Christian Rivera está enfermo y Clau tiene un esguince de rodilla, esperamos que ante el Sporting se pueda incorporar con el grupo. Con estas bajas y ante el importante partido que tiene Las Palmas Atlético, hemos decidido que solo se desplacen 22 jugadores".

Sobre el partido de este domingo, el entrenador del conjunto grancanario afirmó "nosotros solo miramos al presente, que pasa por Sabadell. Ya después pensaremos en la maratón de partidos que vienen, pero mañana jugarán los que mejor están y ya el miércoles miraremos si tenemos que cambiar o no. A lo largo de la semana hemos trabajado como contrarrestarlos porque es la primera vez que nos enfrentamos a un equipo que sale con tres centrales desde el comienzo y eso varía en la forma de afrontar el partido".