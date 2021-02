Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas: "El Sabadell es un equipo competitivo"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, compareció ante los medios para valorar el partido de este fin de semana ante el Sabadell. El técnico del conjunto grancanario señaló "el Sabadell es un equipo competitivo y asentado en la categoría al que el tiempo le ha dado la razón en su idea. Es un equipo que no gana, pero tampoco pierde, siempre están ahí. En la primera vuelta nos ganaron y en un partido horrible nuestro. Por lo que el domingo tenemos que hacer nuestro trabajo y demostrar nuestra filosofía".

Sobre las bajas para el encuentro, Mel indicó "esperamos que Álvaro Lemos esté al cien por cien, que sería la mejor noticia. En el caso de Pejiño decidiremos con el entreno de mañana y la activación del domingo. Las bajas seguras son Kirian y Loiodice, que continúan con su recuperación. Además de Rober y Jonathan Silva que están a la espera de una PCR negativa. Caso aparte es Clemente, que ha entrenado toda la semana con el grupo y en el día de hoy ha tenido que descansar. Por todos es sabido que cuando se sale del COVID se arrastran consecuencias y esta es una de ellas. Es una pena porque es un jugador que estaba siendo muy importante para nosotros".

También analizó las dos incorporaciones del mercado de invierno de la UD Las Palmas. Sobre Jesé y Mujica, Pepe Mel afirmó "hemos hechos dos incorporaciones. Rafa Mujica viene de no jugar. No tiene nada que ver con Jesé porque ha estado entrenando con otro equipo. Le faltan los automatismos y conocer a los compañeros. Es un chico de la casa que viene con ilusión y vamos a intentar que entre a la mayor brevedad posible. En el caso de Jesé, su llegada es un consenso de todos. Es un jugador que cuanto entre nos tiene que ayudar todo lo que pueda. Es un chico excepcional que viene con mucha humildad que viene para demostrar que tiene mucha carrera por delante. En mí encontrará alguien que le va a ayudar y a la vez a exigir. Lo que le he dicho es que se divierta".