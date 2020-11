Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas: "Necesito que el equipo recupere sensaciones"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, analizó el encuentro de este domingo ante el Sporting en el Estadio de Gran Canaria. Mel señaló "necesito que el equipo recupere sensaciones y esa alegría que tenía jugando. Lo hemos perdido por falta de confianza. El partido de mañana tenemos que encararlo desde la seguridad y el orden. Creo que a Sergio Ruiz lo perderemos para esta serie de partidos, con el que más esperanzas tengo de recuperar es a Pejiño, espero que esté pronto".

Sobre el rival, el técnico de la UD Las Palmas afirmó "el Sporting es un equipo que hace las cosas bien, la clasificación lo demuestra. Ahora mismo nos cuesta cuando vamos por detrás del marcador, encajar goles es lo que nos hace descomponernos y perder el orden, que es algo que no debemos hacer. El mayor trabajo desde la derrota ha sido convencer y levantar al equipo, el futbolista tiene que creer en lo que hace y hay que ir con optimismo y ganas. Cuando uno es entrenador ya sabe a lo que se expone, no necesito que nadie del club me diga si mi puesto está en peligro o no, porque el resultado es fundamental y en el fútbol necesitas ganar para mantener el crédito".