Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas: "El Mirandés es uno de los equipos más en forma de la categoría"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, analizó el encuentro de este miércoles ante el MIrandés. El técnico del conjunto grancanario señaló "el Mirandés nos va a exigir mucho, es uno de los equipos más en forma de la categoría. Debemos tener el mismo nivel de intensidad que ellos". Sobre el equipo que puede jugar este partido indicó "mi intención mañana es mantener a Álvaro Valles en la portería, tenemos que darle confianza. Lemos está sin problemas, Christian Rivera no ha entrenado y Pejiño no avanza muy bien, es seria duda para mañana. Araujo es uno de los jugadores que tenemos que ver mañana con la vista puesta en lo que se nos viene por delante. Tiene diferentes problemas musculares y tenemos que mirarlo".

Mel también afirmó "igual que nos gusta que nos digan las cosas buenas, las malas las tenemos que aceptar. Hemos hecho autocrítica. Tenemos el camino hacia el gol claro y debemos tenerlo también para defender nuestra portería. No tenemos que poner excusas, no hay que acordarse de los que no estén en el campo, hay que competir al 100%".