Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas: "El Logroñés juega bien y viene con dinámica positiva"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, analizó el partido de mañana a las 19.30 horas ante el Logroñés en el Estadio de Gran Canaria correspondiente a la cuarta jornada de Liga en Segunda División. En relación al rival, Mel señaló "el Logroñés viene con dinámica positiva, con alegría, juega fácil y bien. A balón parado es peligroso porque tiene futbolistas altos y entran bien al remate. Nuestro equipo hace muchas cosas bien para los puntos que tiene, mantiene la hoja de ruta y lo hace bien". Por otra parte, el entrenador del conjunto grancanario también habló sobre la ausencia de Álvaro Lemos por sanción y afirmó que será Ale Díez el que ocupe esa posición "la baja de Lemos nos da la opción de poner a Ale Díez en su posición natural. Estudiaremos quién nos puede dar más posibilidades para el lateral izquierdo.

Además, Pepe Mel está convencido que los resultados llegarán porque el equipo está jugando bien. El técnico amarillo indicó "el club no me ha trasladado la urgencia de ganar sino la de seguir mejorando. Tenemos que dejar que los jugadores aprendan y disfruten con su trabajo. Cuando estemos a mitad de competición el equipo estará donde debe estar, tenemos argumentos para ello". También confirmó que Athuman jugará en el primer equipo como central para esta campaña. Mel señaló "he comunicado al club la decisión de que Athuman forme parte de la primera plantilla y está a expensas de tener las fichas suficientes. El capítulo de los centrales estaría cerrado".