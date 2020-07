Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas: "Jugamos con ritmo e intensidad"

El preparador de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, compareció de manera telamática en sala de prensa para calificar el amplio triunfo de su equipo. "Estos son partidos que tienen trampa. Teníamos que meter ritmo e intensidad y lo hicimos en la primera parte", recalcó. Mel respondió acerca de las posibilidades del equipo este curso si las circunstancias hubieran sido otras con respecto a las lesiones. “Se ha demostrado que cuando hemos podido mantener a todos los futbolistas hemos jugado a buen nivel consiguiendo muchos puntos. Recuerdo varios partidos en los que se nos han quedado puntos que nos hubieran dando otra posición en la tabla”, aseveró.

El técnico hizo debutar a Álex Domínguez y a Pol. Del mediocampista comentó el lance de juego que le obligó a salir del campo asegurando que “ha sido una desgracia, porque es su debut y no lo va a recordar como debería”. También fue preguntado por dos nombres propios, Kirian y Josemi: “Si Kirian está así no va a tener problemas para ser titular conmigo y Josemi ha hecho un buen partido y ha sumado”. El madrileño miró al próximo curso después de firmar hace menos de una semana su renovación. “Debemos saber cuál es el proyecto y el camino a seguir. La gente joven ya no es futuro, ahora es presente. Es mi intención sacar el 100% de lo que lleven y hacerlos mejorar como futbolistas” destacó.