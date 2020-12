Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas: "Hemos estado por debajo de lo que se espera"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, analizó el empate ante el Alcorcón. El técnico del conjunto amarillo señaló "hemos estado por debajo de lo que se espera de nosotros. El rival no nos ha dejado jugar, pero no supimos contrarrestar la dinámica de partido que impusieron ellos. Caímos en su ritmo y juego. Es un ritmo al que nosotros no estamos acostumbrados. Perdimos una oportunidad de sumar y dar un paso adelante".

Pepe Mel afirmó "el equipo no ha sido capaz de meter una marcha más e incomodar al rival. Me decepciona porque no se parece a lo que trabajamos durante la semana. Me equivoque en la parte emocional del equipo. El partido había que pelearlo y combatirlo como hicieron ellos. Buscamos meter gente por dentro para asociarnos y salir, pero pocas veces vimos esa asociación. Hay que exprimir a todos y cada uno de los jugadores para sacar su mejor versión". La UD Las Palmas tendrá que jugar dos partidos antes de acabar el año 2020. En Copa del Rey frente al CD Varea y en Segunda División ante el Rayo Vallecano.