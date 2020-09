Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas: "El Fuenlabrada es un equipo rocoso y con buenos jugadores"

Pepe Mel compareció ante los medios en la previa del estreno en casa ante el CF Fuenlabrada, rival del que destacó "es un equipo rocoso y difícil, viene de ganar y tiene jugadores muy buenos. Vamos a sufrir para ganar y tenemos que ser fiables". En relación a la vuelta de Sergio Araujo, Mel indicó que "estará disponible, salvo que ocurra algo en el entrenamiento de hoy. Intentaremos sacarle el mejor rendimiento, siendo él mismo lo hará bien".

El técnico madrileño adelantó que probablemente no podrá contar para el encuentro de mañana con Cardona ni con Cristian Cedrés. "Es importante que se produzca la salida de jugadores para poder ir liberando fichas y utilizar a otros, aunque solo sea por Cristian", añadió. Sobre el rendimiento del equipo en la primera jornada, frente al Leganés, el entrenador dijo que "la mayoría de jugadores que estuvo en Butarque no jugaron los 90 minutos, no están al 100% para aguantar el ritmo y tuvimos esa desventaja", al tiempo que añadió: "Si tenemos cinco cambios y los usamos no nos podemos permitir bajar el ritmo, tienen que correr como bestias porque el partido nos lo va a pedir, es lo que eché de menos". El técnico finalizó su intervención indicando que "lo que quiero es que el equipo tenga su rodaje y se vaya acoplando, es un equipo muy joven y necesitamos que se compacte".