Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas: "Estoy contento porque he visto al equipo con mucha personalidad"

El técnico de la UD Las Palmas, Pepe Mel, analizó la victoria (2-1) contra el Leganés en el Estadio Gran Canaria. El entrenador del conjunto grancanario señaló "estoy contento porque he visto a un equipo con mucha personalidad y sabiendo lo que quiere hacer. Los tres primeros partidos de este 2021 eran frente a los tres mejores de la categoría y hemos hecho nueve de nueve. Además, estoy satisfecho sobre lo que se ha visto sobre el campo, a un equipo que sabe lo que quiere ser".

Sobre el objetivo del equipo para esta temporada, Pepe Mel afirmó "tenemos el camino a seguir marcado, no soy de mirar clasificaciones. Ahora mismo tenemos que mirar domingo a domingo y ya empezar a pensar en el Mirandés, para el fin de semana que viene. Los futbolistas arriesgan porque se los pide su entrenador. Me ha gustado la personalidad que han tenido de sacar el balón jugado. Es algo que entrenamos cada día y se ve reflejado sobre el campo. Han arriesgado con sentido y sabiendo lo que hacían". Además, Mel señaló que Pejiño se encuentra todavía con alguna molestia física e indicó "no está bien y por eso no lo hemos convocado. No tiene confianza y sigue teniendo molestias después de cada entrenamiento, de esa forma no se puede jugar. Todas las bajas nos debilitan como equipo, pero el resto está cumpliendo y dando la cara".