Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas: "Estamos en una dinámica buena"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, analizó el partido que disputará el conjunto grancanario ante el Mirandés en Anduva. Sobre el rival, Mel indicó " es un equipo al que históricamente nunca le hemos ganado en su casa y eso es un reto. En la primera vuelta nos ganó 0-2 y nos quitó los tres puntos. Cada partido es diferente, no estoy hablando de ganar o perder, sino de hacer las cosas bien. Si se hacen y luego el resultado no se da, me iré satisfecho, más allá de que no hayamos podido ganar".

Pepe Mel afirmó "ganar tres partidos en esta competición no significa absolutamente nada, porque nada te garantiza que no pierdas los tres siguientes. Estamos en una dinámica buena, porque hemos trabajado bien y hemos creído en nosotros y no tenemos motivos para no seguir haciéndolo ante un rival que no se nos da bien". Sobre la baja de Kirian, el técnico del conjunto amarillo señaló "la baja de Kirian se nos va a alargar como mínimo un mes y medio, tenemos la alegría de que Óscar ya puede estar con nosotros pero estar diez días sin salir le pasa una factura importante. Hoy ha entrenado pero no está para jugar, mi idea es llevarlo, que esté con los compañeros y recuperarlo cuando antes".