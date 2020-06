Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas: "El equipo ha respondido bien"

Pepe Mel compareció de manera telemática ante los medios de comunicación para valorar el empate ante el Girona FC. "El ritmo de la primera parte fue algo flojo, como en todos los partidos que he podido ver. La sustitución de Fede Varela nos dio más chispa en la segunda parte", aseveró el técnico. También señaló "no esperaba mucho más, era difícil sacar conclusiones. Buscamos con Fede, Aridai y Clau Mendes un cambio y casi nos sale al final", comentó acerca de los cambios en la segunda mitad. Otro tema que destacó Mel fue el apartado defensivo asegurando haber "cortado la sangría de goles que teníamos antes del parón". Finalmente valoró la justicia en el reparto de puntos, resaltando que "en la segunda parte hemos sido un poco mejores que el Girona pero no nos ha valido para llevarnos el partido. Hay que acostumbrarse a este nuevo fútbol".

La UD Las Palmas volverá a jugar el miércoles 17 de junio ante la UD Almería el partido de la jornada 33 en Segunda División. Para este encuentro, el técnico Pepe Mel podría repetir el mismo once que jugó ante el Girona.