Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas: "Un derbi es un partido especial"

Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas, valoró el derbi que se jugará este domingo en el Estadio Gran Canaria ante el CD Tenerife. El técnico del conjunto grancanario señaló "un derbi siempre es especial, es un partido que todos quieren jugar, queremos que la afición vea un partido interesante entre dos buenos equipos. Nos gustaría ofrecerles un buen espectáculo y que tengan la sonrisa al final del partido por haberlo hecho bien. Nada se puede comparar a un derbi de la misma ciudad. Conocemos los sentimientos de la afición y queremos darles una alegría porque tienen que sufrirlo desde casa. Hemos preparado el partido pensando en nuestra gente".

Además, Pepe Mel no quiso dar pistas en relación al equipo que situará en el terreno de juego "tenemos varias formas de encarar los partidos, eso enriquece al grupo. Espero que el equipo siga compitiendo porque de esa forma conseguiremos los objetivos que nos marcamos. Hemos entrenado con la actitud que tenemos siempre, sabiendo lo que espera la afición de nosotros. Tener a futbolistas de las islas en el equipo nos da un plus. El Tenerife es un equipo que está bien montado y tenemos que competir y dar lo mejor de nosotros". Sobre el rival, el CD Tenerife, Mel afirmó "he visto a un Tenerife diferente en un mismo partido ante el Fuenlabrada, es un poco camaleónico y tiene buenos registros. Tenemos que incidir en nuestra actitud personal para afrontar el partido".