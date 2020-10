Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas: "El Almería es un gran equipo"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, analizó el partido que jugará el conjunto grancanario este sábado ante el Almería en el Estadio Gran Canaria. Sobre el rival, Mel señaló "el Almería es un gran equipo que está hecho para estar arriba y luchar por las primeras plazas. Esta categoría es muy competitiva, espero la mejor versión de ellos".Además, también indicó que a las bajas de Ale Díez, Maikel Mesa y Benito Ramírez, se suma para este partido la de Jonathan Silva "el jugador es del que te lo cede y no hay más, el año pasado Maikel Mesa jugó en nuestra contra con el Albacete, está hecho así y no lo hemos inventado nosotros. Lo tendremos fresco para lo que nos venga después".

El técnico del equipo amarillo está contento con el trabajo que están realizando los jugadores y afirmó "tienen que seguir con la misma intensidad. Me gusta la predisposición que tienen los jugadores en el trabajo, los chicos no bajan los brazos y consiguen cosas. De lo que estoy seguro es que el equipo saldrá mañana al campo a competir, de eso no tengo ninguna duda". Mel no descarta realizar rotaciones en los próximos partidos, ya que tras el encuentro ante el Almería, el miércoles jugará contra el Castellón y el siguiente fin de semana frente al Cartagena "está claro que tenemos que compartir esfuerzos, para eso están las plantillas. Habrá tiempo para todos y todo el mundo podrá demostrar que está en la UD Las Palmas porque se lo merece".