Pepe Mel: "Debemos tener orden y equilibrio"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, analizó el partido de este sábado, a las 15 horas, en el Estadio Fernando Torres ante el Fuenlabrada. Sobre el rival, el técnico del conjunto grancanario señaló "es un equipo que transita muy bien sobre el campo y sabe jugar de dos formas, bien saliendo rápido o bien manteniendo el balón. Lo que tenemos claro es que nos van hacer correr cuando perdamos el balón, es por ello que debemos mantener el equilibrio". Sobre el posible once que puede actuar mañana, Mel afirmó "poder contar con Jesé, Pejiño, Rafa Mujica, Araujo, Rober o Clemente es un privilegio, pero tenemos que encontrar el equilibrio. Mañana saldrá un once que hemos trabajado a lo largo de toda la semana y debemos jugar con cabeza y conociendo nuestras virtudes. Los jugadores deben seguir creciendo y no relajarse. Es un condicionante que vemos en grandes deportistas de nuestro país. Es lógico que cuando perdamos la gente nos apriete porque este es un club que aspira a estar en Primera División y todos los sentimos así".

Para este encuentro vuelven a la convocatoria del conjunto amarillo Rober y Álvaro Lemos, aunque Mel indicó "que vuelvan no significa que vayan a jugar de inicio, igual eso es algo precipitado. Pero, obviamente, nos hace ser equipo más competitivo que cuando teníamos ocho bajas. Para nosotros ahora va a primar el tener orden y el equilibrio".