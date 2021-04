Pepe Mel: "Debemos hacer un partido perfecto para ganar"

Pepe Mel analizó el encuentro que jugará la UD Las Palmas ante el Espanyol mañana sábado, a las 17.15 horas. El técnico del conjunto grancanario señaló que "no podemos cometer ningún fallo. Tenemos que estar con mil ojos y dar más del cien por cien. Debemos hacer un partido perfecto para ganar".

Sobre el posible once que puede situar mañana el equipo amarillo, Mel indicó que "todos quieren jugar mañana, es un campo espectacular, qué mejor escenario para reivindicarnos no solo a nivel individual, sino como colectivo".

Para este encuentro, Las Palmas no podrá contar con Pejiño por molestias físicas. En este sentido, el entrenador del cuadro isleño afirmó que "tuvo molestias en el entrenamiento que hicimos el miércoles, hoy se realizará algunas pruebas para conocer su estado". "Por otra parte recuperamos a Jesé, Kirian y Rafa Mujica, el que entren nos da un poco de aire, son futbolistas que en este partido pueden ser importantes por sus cualidades".

De momento, no hay novedad en relación a su continuidad en la UD Las Palmas la próxima temporada. Mel comentó que "el club es el que marca los plazos y así debe ser. No me inquieta que se atrase más o menos la renovación. Creo que he demostrado que soy una persona honesta que mira por el colectivo. Debo centrarme en mi trabajo, tenemos cuarenta y seis puntos y hay que terminar bien la temporada".

�� Ya tenemos la lista de convocados para el desplazamiento a Barcelona.#EspanyolLasPalmas, ¡#VamosUD! ⚔️ pic.twitter.com/NtixaAz1EE — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) April 23, 2021

Para disputar este partido, la UD Las Palmas se desplaza con veinte futbolistas. Actualmente, el Espanyol es el líder de la categoría con 71 puntos, mientras que el conjunto grancanario está con 46 puntos en la tabla clasificatoria.