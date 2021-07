Peñaranda: "Las Palmas me brinda una oportunidad de oro y tengo que aprovecharla"

El director deportivo, Luis Helguera, inició la presentación de Adalberto Peñaranda indicando que "estamos muy contentos por su llegada a la UD Las Palmas, nos va a dar mucha energía, es un jugador con mucha verticalidad y tiene un gran entendimiento del juego".

Peñaranda inició su comparecencia con palabras de agradecimiento hacia "el presidente, Miguel Ángel Ramírez, y con Luis Helguera. Tengo un papel muy importante y quiero desarrollar el mejor fútbol posible, vengo con mucho compromiso y a trabajar mucho para ayudar al equipo"."Las Palmas me brinda una oportunidad de oro y tengo que aprovecharla al máximo y al mejor nivel", añadió.

El venezolano aseguró que ya se encuentra listo para iniciar el trabajo con el grupo: "Llevaba dos semanas haciendo la pretemporada con el Watford y podré entrenar perfectamente con los compañeros".

"Elegí a Las Palmas por el interés que me mostraron el año anterior, es muy importante para un jugador que un club apueste por ti, solo tengo palabras de agradecimiento y no los voy a defraudar, trabajaré como el que más, ya me siento como en casa", indicó sobre su llegada.

El joven delantero regresa a España tras su experiencia previa en equipos como el Granada y el Málaga, sobre lo que indicó: "En España tuve mi mejor versión como futbolista, volver siempre es especial".

En cuanto a sus aspiraciones en la entidad amarilla fue claro, "Las Palmas no se merece estar en Segunda, el objetivo tiene que ser que el equipo esté en Primera y nos toca trabajar para conseguirlo". "Hoy soy un nuevo Peñaranda, más maduro, vengo a aportar trabajo y disciplina, los goles llegarán solos", indicó.

Finalizó su presentación asegurando que "quiero sentirme importante, tengo muchas ganas de dar el máximo, me siento motivado y estoy convencido de que lograré dar el máximo esta temporada".