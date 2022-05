Pavlovic, jugadora del Rocasa Gran Canaria: "Estamos trabajando con ilusión para conseguir el título"

Pavlovic analiza el encuentro de vuelta de la final de la EHF European Cup en Málaga. La jugadora del Rocasa Gran Canaria señaló que "el domingo hicimos un buen partido, con nuestra gente en el pabellón. Estoy muy orgullosa de lo que ha hecho mi equipo. El partido del otro día fue muy emocionante para mí y para las chicas. Tenemos que agradecer a todos los que estuvieron ahí apoyándonos y animándonos".



Además, Katarina Pavlovic indicó que "contra el Málaga nuestra defensa fue muy importante, además de las ganas, la disciplina y la atención. Eso fue lo más importante. Pensamos hacer una recuperación después del partido del pasado domingo, y luego empezar a preparar todo para el próximo partido. Estamos trabajando con ilusión para conseguir el título".

También afirmó la jugadora del equipo teldense que "he escuchado que vamos a jugar en un gran pabellón, pero siempre estoy preparada, porque me siento más emocionada y me gusta más jugar con ese tipo de ambiente".