Paulo Renan: "Creo que podemos conseguir todos los retos del año"

El nuevo reto de los pupilos de Sergio Camarero cada vez está más cerca y Paulo Renan está convencido de que, con trabajo y sacrificio, se pueden lograr grandes cosas durante este año. El colocador analizó estas primeras semanas de entrenamiento y se muestra positivo con la nueva plantilla del Guaguas.

Paulo Renan señaló que "estoy bien, me encuentro bien. Hemos empezado a entrenar hace dos semanas. Estoy contento de estar de nuevo en Las Palmas. Estuve en Brasil 50 días de vacaciones, pero muy contento de estar aquí otra vez".



Además, el jugador del conjunto grancanario indicó que "estoy sintiendo un clima muy bueno entre los jugadores, con el staff, y siento un espíritu de compromiso. Es verdad que solamente son dos semanas, pero siento que las cosas van a salir bien. Empezamos duro, al estilo Guaguas, como siempre".



Por otra parte, Renan comentó que "creo que el buen clima en el equipo va a ser lo decisivo a diferencia del año pasado, como lo fue en nuestro primer año. Hemos pasado momentos difíciles por el tema de la pandemia. Ahora ya no tenemos pandemia, pero el año pasado no fue muy bueno. Ahora he empezado a sentir un espíritu diferente desde dentro y creo que podemos conseguir todos los retos del año".