Patricia Cantero: "Tenemos que seguir trabajando para dar el máximo en los Juegos Olímpicos"

Patricia Cantero y Silvia Mas son ya parte de la historia del deporte español. Lo han conseguido tras proclamarse campeones en el mundial del 470 de vela, en una última jornada donde hasta el último segundo vivieron con tensión por su más que posible derrota. El barco de sus rivales, las holandesas Zegers y Berkhout, necesitaba que hubiera un barco entre ellas y las españolas para ganar. Y lo había, el de las inglesas Hannah Mills y Eilidh McIntyre. Sin embargo, una penalización impuesta a las inglesas terminó por eliminar esta distancia entre españolas y holandesas que necesitaban las de Países Bajos para ganar. Por ello, el campeonato terminó vistiendo de oro la medalla de las españolas. Patricia Cantero (Gran Canaria, 1989), deportista del Real Club Naútico de Gran Canaria, ha explicado en La Mañana de COPE Canarias lo necesaria que era esa penalización para ganar: “Si entraban las holandesas delante, necesitaban un barco por delante para ganarnos. La penalización a las inglesas nos permitió llevarnos la victoria”.

Además, en los micrófonos de COPE señaló lo complicado que es llegar a la última jornada con cosas por decidir, más aún cuando se decide a tan poco tiempo del final. “Es una de esas cosas que solo pasan una vez en la vida, las holandesas entraron ganando, y se cumplió el dicho de que “hasta que algo no se acaba, no se acaba. A partir de ahora lo convertiré en mi máxima”, comentó entre risas. En 2018 ya había conseguido alcanzar la plata en esta modalidad, y este año consiguió por fin el preciado oro. Según la deportista, el principal motivo fue el trabajo duro empleado por su equipo. “Cuando comenzó la pandemia, estuvimos tres meses sin entrenar. Eso nos hizo sacar algo bueno de lo malo, pues a la vuelta tuvimos la posibilidad de ser quienes más duro entrenaran y trabajaran”. Dijo sentirse muy orgullosa de su equipo, tanto de su compañera Silvia Mas como de su entrenador Gustavo Martínez, y cree que es la línea a seguir para poder conseguir el oro en la cita olímpica de Tokio de este verano. “estamos muy motivados para afrontar los juegos Olímpicos en julio. Sabemos que si seguimos la línea de trabajo que hemos seguido hasta ahora, se puede conseguir el oro”, aseguró. Además, habló de lo que supone para ella este reconocido primer puesto por poder convertirse, a su vez, en una inspiración para otras mujeres. “Una de las cosas que mas me ilusiona es ver mi nombre en la pared del Club Náutico. Sobre todo por estar junto con los campeones del Náutico es un orgullo, pasé muchas horas mirando esa pared. Ahora estar ahí y saber que puedo ser una motivación para otras niñas es muy importante y emocionante”. Sea cual sea el devenir de la pareja en los Juegos Olímpicos de Tokio, ya son historia del deporte español.