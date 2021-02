Pascual Saurín: “Lo importante es que el equipo lo intentó hasta el final”

El entrenador del CV Olímpico, Pascual Saurín, analizó la derrota en la final de la Copa de la Reina ante Alcobendas. El técnico del conjunto grancanario indicó “ha sido un partido igualado que se ha decantado por parte de los dos equipos por momentos. Alcobendas ha sido muy regular durante todo el partido y nosotras no hemos tenido esa frescura, hemos ido siempre con muchos altibajos y hemos cometido demasiados errores, muchos más que ellas. Para mí lo importante es que el equipo lo intentó hasta el final que hemos peleado el partido hasta el final, en ningún momento hemos tirado el partido. Hemos querido ganar y lo hemos demostrado en la pista”.

Para Saurín uno de los factores determinantes de la final ha estado “que Alcobendas haya cometido menos errores ha sido clave. Ellas controlan muy bien el error, regalan balones y los trabajan si no están cómodas porque confían mucho en su bloqueo-defensa. Nosotras ahí no hemos madurado todavía, creo que muchas veces queremos ir por la vía rápida y terminar, confiando mucho en nuestro ataque. Pero tenemos que trabajar el factor psicológico, tener más paciencia y jugar a otro ritmo. Nos aceleramos mucho. Siempre digo que se aprende de las derrotas y no de las victorias. Las victorias te hacen pensar que todo va bien, las derrotas te hacen reflexionar y pensar. Creo que esta derrota en concreto no nos va a venir mal porque es una final, una final que todos deseábamos, pero nos tiene que ayudar para dar ese paso para consolidarnos como uno de los equipos fuertes de la Liga Iberdrola".