Pascual Saurín, entrenador del CV Gran Canaria: "Afrontamos la final con mucha ilusión"

Pascual Saurín analizó la final de la Liga Iberdrola ante el Sanaya Libby´s La Laguna. El técnico del CV Gran Canaria señaló que "afrontamos este primer partido con la ilusión de jugar una final. Sabemos que van a ser partidos de mucho nivel y partidos muy disputados. Nuestro objetivo era estar en la final y ahora debemos saber disfrutarla de la manera que se merece".

Además, Saurín comentó que "no creo que haya favorito. Somos equipos que se conocen bien y, sinceramente, no hay favorito. No hay ningún equipo que sea muy superior el uno al otro. Eso se va a ver en el campo. Llevamos dos años enfrentándonos en encuentros que han sido realmente bonitos. Lo único que espero es que esta final sea muy disputada".



También afirmó el entrenador del conjunto grancanario que "el voleibol ha cambiado mucho desde la última vez que se enfrentaron dos equipos canarios en una final. Era otro tipo de nivel. Siempre es bonito. Que la final sea un Derbi Canario tiene ese componente especial. Se tiene que vivir así. Desde las gradas se verá de forma diferente y se notará. Las jugadoras estarán motivadas".