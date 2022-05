Pascual Saurín no continuará como entrenador del CV Gran Canaria la próxima temporada. El club ha señalado en un comunicado que "siempre es complicado tener que decir adiós y más cuando se trata de una figura de la talla de Pascual Saurín, el mejor entrenador de la historia de nuestro club, un técnico que ha sido capaz de llevar al Gran Canaria Urbaser a otro nivel competitivo, a pelear hasta el final por ganar todos los títulos en juego, de colocar a nuestro club en lo más alto y de traer a nuestras vitrinas los primeros títulos de nuestra historia.



Hace dos temporadas se iniciaba un ciclo de dos años con su llegada al club, con una clara apuesta por la juventud y por la formación de jugadoras jóvenes con un potencial de crecimiento increíble, unas premisas que encajaban a la perfección con la vocación formadora y los objetivos de nuestra entidad.



Dos años después los resultados han superado todas nuestras expectativas, no solo en el primer equipo, que en dos años ha disputado dos finales por el título de la Liga Iberdrola, conquistando nuestro primer título liguero, una final de la Copa de la Reina en la que el equipo cayó en la suerte del tie-break ante un espléndido Feel Volley Alcobendas, rival ante el que nuevamente el equipo logró conquistar nuestra primera Supercopa de España. Pero también su experiencia se dejó notar en nuestro filial, que conseguía disputar de forma consecutiva dos finales de la Copa Princesa, sumando dos títulos más a nuestras vitrinas, con una base de jugadoras jóvenes con las que ha trabajado y mejorado durante estos dos años.



Con Pascual Saurín disfrutábamos de nuestro histórico debut en la Champions, ganando nuestro primer partido en la máxima categoría al Mladost Zagreb, aunque el Golden set nos privó de superar la eliminatoria, permitiéndonos debutar en la CEV Cup, donde el equipo compitió al más alto nivel, eliminando al Nova KBM Branik Maribor esloveno en dieciseisavos de final y cayendo en Polonia ante el LKS Commercecon Lodz, en una doble eliminatoria disputada en tierras polacas.



A pesar de los intentos por parte de nuestro club de prolongar la exitosa estancia de Pascual Saurín al menos una temporada más, su decisión de tomarse un merecido descanso ha sido irrevocable, para poder disfrutar de su familia, tras unos años en los que no ha tenido prácticamente ningún día de vacaciones, compaginando su labor al frente de nuestro club con su cargo de seleccionador nacional absoluto. En los próximos días se incorporará al frente de las Leonas del Vóley, para afrontar el reto de la European Golden League, tras la cual se tomará ese merecido descanso que le servirá para reflexionar y decidir el siguiente paso a dar en su trayectoria profesional.



Desde nuestro club, solo podemos tener palabras de agradecimiento y dejar las puertas abiertas de par en par a un olimpiloco eterno, que ha cambiado para siempre la historia de nuestro club, enseñándonos el camino para convertir nuestros sueños en realidad. Desearle el mayor de los éxitos en todos sus futuros proyectos personales y profesionales, con el anhelo de volver a tener la fortuna en un futuro de cruzar nuestros caminos".