Partidos importantes para el Herbalife Gran Canaria en la Liga Endesa y la EuroCup

El Herbalife Gran Canaria tenía ayer la pelota en su tejado para clasificarse para los cuartos de final de la Eurocup, y fue capaz de conseguir la necesaria victoria contra el Unics Kazan por 96 a 90. La victoria del MoraBanc Andorra ante Mornar Bar dejaba a los amarillos con la obligación de ganar para poder clasificarse para las eliminatorias. Ahora, pasa a una ronda al mejor de tres partidos donde se enfrentará contra el Levallois Metropolitans 92, líder del grupo F, y cuyo presidente es el ex jugador NBA e internacional por Francia Boris Diaw. Un equipo sólido que se encuentra clasificado en los cuartos de final de la Copa de Francia, es cuarto clasificado en Liga, y mantiene un balance de 10 victorias y 4 derrotas en la competición local. En Eurocup, fue primero de grupo al ganar 4 partidos y ceder dos. En el mismo lado del cuadro, el ganador de cuartos entre grancanarios y comunales de Levallois-Perret se medirá al vencedor de la eliminatoria entre AS Monaco y Budocnost Voli. El Herbalife llega a esta eliminatoria con un A.J Slaughter protagonista de grandes noches en anotación, y con el vuelo del equipo elevándose tras un inicio paupérrimo de temporada. El americano consiguió en el vital partido ante Unics Kazan 24 puntos y 5 asistencias, y en el anterior encuentro ante Momar 22 y 4 pases de canasta. Sus promedios en Eurocup son de 18,1 puntos y 4 asistencias, unos buenísimos números que son aún más importantes en los partidos del top16: 19,2 puntos y 3,7 asistencias. Está en un gran estado de forma, algo a lo que se debe agarrar el equipo grancanario para sacar adelante una nada sencilla eliminatoria. Nada sencilla por el nivel de forma que atraviesa su contrincante. No solo el balance general de la temporada es de 22 victorias por 9 derrotas, sino que en Eurocup suman 11 por 5 derrotas. Ahora, ya en su grupo del top16, suma cuatro victorias en seis partidos, una más de las sumadas por el Herbalife. Los partidos entre ambos conjuntos empezarán el martes 23 de marzo, a las 19 horas, en el estadio del Levallois Metropolitans, luego irán al Gran Canaria Arena el 26 de marzo, a las 20 horas. Si fuera necesario, terminarán la eliminatoria el 31 de marzo, a las 19 horas, en Francia.

En la Liga Endesa, el Herbalife Gran Canaria disputa este fin de semana el partido ante Unicaja de Málaga, sábado a las 19.45 horas. Actualmente, el conjunto que dirige Fotis Katsikaris ocupa la octava plaza de la tabla con 11 victorias, dos triunfos más que el club isleño, situado en el puesto 12 de la clasificación. En la siguiente jornada de la competición liguera, el cuadro amarillo debe recibir al Gipuzkoa, último clasificado de la tabla con 5 partidos ganados. Este compromiso se celebra el domingo 21 de marzo, a las 12 horas. Dos días después de este choque, el equipo que dirige Porfi Fisac comienza los cuartos de final de la competición europea. Posteriormente, el 28 de marzo, a las 16 horas, debe visitar a Baskonia.