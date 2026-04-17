Partido importante para el CB Gran Canaria

Dreamland Gran Canaria y Casademont Zaragoza se dan cita este sábado en un partido de vital importancia moral y clasificatoria para ambos conjuntos. El equipo grancanario, en el debut de Néstor ‘Che’ García al frente del banquillo en partido local, buscará romper la mala racha de resultados y sumar una victoria que supondría un balón de oxígeno ante un rival directo en la tabla clasificatoria.

Con un registro de 7-19, el ‘Granca’ tratará de retornar a la senda del triunfo tras quedarse muy cerca de hacerlo hace apenas una semana, cuando los insulares cayeron por un ajustado 88-86 ante Kosner Baskonia en un duelo que se decidió en los segundos finales. Enfrente, un Casademont Zaragoza que sí tiene el sabor del triunfo más reciente en la memoria, ya que llega a este choque tras tumbar a Hiopos Lleida el pasado fin de semana, en Zaragoza, por un claro 107-91. Dicho triunfo permitió al conjunto de Joan Plaza mejorar su balance a 8-19, sumando así un triunfo más que Dreamland Gran Canaria aunque con un partido más disputado.

en la primera vuelta ganó el casademont zaragoza

Grancanarios y zaragozanos se midieron el pasado mes de enero en el Príncipe Felipe. Tras alcanzar el descanso con un parejo 43-41 en el marcador, un parcial local de 27-16 en el tercer acto decantó la balanza del lado rojillo, que acabó venciendo por 95-84.

Casademont Zaragoza llega con necesidades clasificatorias, como Dreamland Gran Canaria, pero con dos de sus jugadores destacando en las tablas estadísticas de la Liga Endesa. Santi Yusta firma 16,8 puntos por encuentro y es el tercer máximo anotador de la competición, solo por detrás de Luwawu-Cabarrot y Hunt. Además, es cuarto en valoración con 17,4 créditos por choque, superado únicamente por Bozic, Luwawu-Cabarrot y Shermadini. Además, el pívot montenegrino Bojan Dubljevic captura 6,09 rebotes por partido, colocándose en el tercer escalón de mejores reboteadores de la liga por detrás de Hlinason y Ante Tomic.

Alcanzada la recta final de campeonato, Dreamland Gran Canaria y Casademont Zaragoza buscarán en esta contienda sumar una victoria que se antoja importantísima en la lucha que varios equipos protagonizan en la parte baja de la clasificación.