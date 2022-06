Paolo Zonca, nuevo jugador del CV Guaguas

El CV Guaguas firma una pieza interesante para la próxima campaña. Paolo Zonca (Gorizia, 13 de mayo de 1997) llega a la isla para vivir la que será su primera experiencia en la Superliga Masculina. Después de jugar en algunas de las ligas de mayor nivel del continente europeo, Zonca pasará a formar parte de un proyecto que quiere conquistar todos los títulos el próximo curso.

El receptor comenzó a curtirse como jugador en Italia, pasando por equipos como el Volleyball Gemona, donde militó en la temporada 2012/13, para luego incorporarse a jugar en el Club Italia Roma y disputar la campaña 2013/14 y 2015/16. Poco a poco, fue tomando experiencia en el voleibol transalpino, jugando en las categorías inferiores de la Selección Italiana y proclamándose campeón de la Universiada en el año 2019, competición en la que coincidió con un Brandon Rattray que defendió la camiseta de la Selección de EEUU en aquel torneo y que ahora compartirá plantilla con el jugador nacido en Gorizia.

Tras una exitosa etapa en distintas escuadras de la Segunda División italiana, Paolo Zonca hizo las maletas y se marchó a Francia para jugar en el Nantes Rezé Métropole de la Ligue A francesa. El combinado de Nantes finalizó la campaña ocupando el quinto lugar en la tabla clasificatoria. No obstante, los Playoffs no pudieron disputarse debido a que la liga fue parada por la pandemia del COVID-19. Después de no poder acabar el curso por la cancelación de la liga, el receptor volvió a su país natal para jugar en la A1, la máxima categoría del voleibol italiano, de la mano del Consar Ravenna.

Paolo Zonca regresó la campaña pasada a Francia para jugar en el Nice Volley-Ball, finalizando en el octavo puesto de la Ligue A. Tras una nueva aventura en tierras galas, el receptor italiano pone rumbo ahora a la isla de Gran Canaria para intentar seguir acumulando experiencia. De esta manera, el CV Guaguas se hace con los servicios de un jugador muy prometedor y con un buen bagaje en competiciones de altísimo nivel. Los amarillos tienen ahora un jugador de alto nivel que debe ser clave para conquistar más títulos en 2023.