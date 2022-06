Paolo Zonca: "La próxima temporada haremos todo lo posible para ganar"

Paolo Zonca encara con ilusión su nueva aventura en el CV Guaguas. El jugador italiano formará parte de un equipo que volverá a luchar por conquistar todos los títulos posibles en la temporada 2022/23.

Además, Zonca señaló que "me siento muy bien. Nunca he jugado en España y tengo ganas de descubrir esta nueva experiencia. He hablado con el entrenador, con el presidente y con algunos jugadores. Es una gran oportunidad jugar en la liga española y también en competición europea, así que quiero jugar bien por mí, por el club, por mi equipo y para ganar, por supuesto.La próxima temporada haremos todo lo posible para ganar”.

También afirmó el jugador del conjunto grancanario que "quiero conocer la liga de España. Jugué 4 años en la Segunda División de Italia, un año en la Primera División italiana, que es uno de los mejores campeonatos del mundo, y también 2 años en Francia. En Italia hay grandes jugadores con mucha experiencia”