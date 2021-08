Pacheta: "Las Palmas es un equipo reconocible y que tiene jugadores determinantes"

El entrenador del Real Valladolid, Pacheta, habló sobre el partido ante la UD Las Palmas que se disputará este domingo, a las 21 horas, en el Estadio Gran Canaria. El técnico del conjunto vallisoletano señaló que "es un equipo reconocible, que trata muy bien el balón y crece a través de él. Tienen jugadores determinantes, fuertes, muy buenos a nivel de esfuerzo, con automatismos adquiridos y eso los hace más peligroso que otros equipos en los que ha habido muchos cambios".

Sobre su equipo, Pacheta afirmó que " lo veo muy bien, competir bien, vamos a ser valientes, intensos, duros, tenemos que ser reconocibles y conseguir que nuestra afición esté orgullosa". Además, el míster ve a los suyos listos "para competir, muy contento de como evolucionamos y el nivel que traemos al primer partido, me veo convencido de que vamos a ganar".

En relación al objetivo que tienen para esta campaña, el técnico del Valladolid indicó que "somos un equipo que tenemos que estar arriba, competir. Somos candidatos claros, tenemos que serlo y no me pesa la responsabilidad. Pero que no esperen que ascendamos en septiembre, esto es despacio, hay momentos duros y momentos maravillosos, es largo".