Óscar Clemente: "Nuestro objetivo inmediato es el partido ante el Girona"

Óscar Clemente no quiere pensar más allá del partido ante el Girona. El futbolista de la UD Las Palmas insitió en que habrá tiempo una vez pase esta jornada de hablar del derbi del fútbol canario y señaló "nuestro objetivo es sumar los tres puntos ante el Girona y así pensamos cada semana, no miramos más allá. Ahora mismo estamos en una situación en la que puedes mirar hacia arriba y hacia abajo. No sabemos si podemos luchar por los playoffs, pero lo que tenemos claro es que primero tenemos que salvarnos matemáticamente y después miraremos nuestras aspiraciones que siempre serán las más altas. Nadie ha hablado del derbi, solo estamos pendientes del Girona. Nuestro objetivo inmediato es este partido", aunque no se escondió al admitir "ojalá mi primer gol sea ante el Tenerife, estaría encantado de poder celebrarlo".

Clemente indica que está contento en el equipo y que intentará aprovechar las oportunidades que le den. El jugador del conjunto amarillo afirma “estaba en un buen momento de forma en el partido frente al Mallorca, espero recuperarlo pronto. Me está constando un poco con la COVID, pero llevo dos semanas entrenando bien. Sé que tengo la confianza del míster y de todo el cuerpo técnico, espero poder devolvérsela pronto alcanzando mi cien por cien".