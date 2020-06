Oriol Paulí, jugador del Herbalife Gran Canaria: "Vamos a ir día a día y paso a paso"

El Herbalife Gran Canaria ya prepara el partido del jueves ante el Real Madrid, primero de los cinco encuentros que debe disputar el conjunto amarillo dentro del Grupo B de la fase final de la Liga ACB. Oriol Paulí analizó la competición, a los rivales y también las opciones que tiene el cuadro isleño de hacer una buena competición. El jugador del conjunto grancanario indicó "al final todos los que estamos aquí hemos jugado campeonatos parecidos, como copas del Rey, campeonatos de categorías inferiores nacionales, etc que son más o menos parecidos. Es un campeonato donde no hay margen de error. Empezamos una liguilla donde puedes tener un mal partido y seguir teniendo opciones, pero queremos ser un equipo sólido desde el principio, no dando canastas fáciles al rival. Vamos a empezar sólidos como equipo, encarando el primer partido con muchas ganas para a partir de ahí coger confianza. Sé cómo son estos campeonatos de jugar tantos días seguidos y sé que ganar y coger confianza es un aspecto muy importante".

También afirmó Paulí que intentarán "ser un equipo sólido, sobre todo en defensa. Creo que todos vamos a llegar un poco peor de lo que estamos, porque el parón ha sido largo. Vamos a llegar más o menos en el mismo punto, el equipo que esté más sólido en defensa va a tener más opciones. Todos estaremos fallones, tendremos errores no habituales, así que el equipo que cometa menos errores y esté más sólido en defensa tendrá más opciones". Además, valoró el primer partido ante el Real Madrid "un rival muy duro, todos le conocemos. Llevan muchos años trabajando juntos con el mismo equipo y eso quizás les va a hacer algo más fácil el volver jugar porque se entienden. Puede ser una prueba muy buena para nosotros coger confianza. Evidentemente vamos a ir a ganar el partido, también nos vendrá bien para coger sensaciones y ver que estamos en una buena línea para afrontar este campeonato"