Oriol Paulí, jugador del Herbalife Gran Canaria: "Estamos a un partido de las semifinales"

Oriol Paulí analizó la fase final de la Liga ACB y las opciones que tiene el equipo para poder clasificarse para las semifinales de la competición. El jugador del conjunto amarillo indicó "hoy es el día para preparar el partido de mañana. Iremos al entrenamiento y seguro que vamos a preparar cosas. Partido muy importante, que queremos ganar sí o sí. La presión la tienen que sentir ellos, nosotros a dar nuestro mejor nivel y estoy seguro que lo vamos a competir”.

Además, Paulí afirmó que están centrados en el partido de mañana a las 17.30 horas “creo que la recompensa es tan grande que te hace olvidar todo lo que haya podido pasar. Sabemos que fue un partido malo, nos salió todo del revés. Podemos decir que el equipo estaba cansado, pero no tiene que servir como excusa, nos salió todo mal. En parte es positivo, podemos decir que el peor partido ya lo hemos hecho, así que solo podemos ir hacia arriba. Estoy seguro que el equipo va a ser un partidazo, tenemos talento de sobra». También analizó la jornada de ayer, en la que tras la derrota ante Casademont Zaragoza el equipo estaba bajo de ánimos, y sin embargo el resto de resultados ha puesto al conjunto grancanario con opciones de clasificación "la tarde de ayer pasó por varias fases. Al principio no supimos reaccionar, fue un estado de bajón. Estuvimos todos juntos en una habitación viendo los partidos, las victorias de Andorra y Valencia. Al final nos gusta el baloncesto, vivimos los partidos todos juntos y nos subió otra vez el ánimo. Estamos a un solo partido de estar en semifinales, aunque parezca increíble. Como decís vosotros, he tenido la suerte de vivir eso y sé lo que es ganar aquí un partido especial. Vamos a ir a por todas a por esas semifinales".