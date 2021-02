El CV Olímpico se clasifica para las semifinales de la Copa de la Reina

Arranque igualado al máximo entre dos equipos que no daban por perdida ninguna bola, con Saray y Lucrecia tirando del carro ante un CV Kiele que lograba abrir una pequeña brecha de 2 puntos superado el ecuador del primer set, lo que llevaba a Pascual Saurín a parar el partido para buscar soluciones ante la nueva dinámica de sus jugadoras que no lograban cerrar la recepción para evitar el despegue de las socuellaminas en el marcador (15-17). La reacción de las grancanarias no se hacía esperar y Chema Rodríguez heredaba las dudas de su rival, congelando el tiempo con un 18-18 en el marcador, que coincidía con el debut de Nancy Carrillo en el centro de la red, imponiendo sus centímetros y su calidad en el equipo anfitrión. El set entraba en su recta final con la igualdad máxima en el marcador, con el Kiele sabiendo jugar con la ansiedad del anfitrión que no lograba evitar perder por la mínima la primera de las batallas a vida o muerte por un puesto en las semifinales (23-25).

Un parcial de salida de 1-6 con Benedito comandando la ofensiva de Kiele mantenía a las locales con malas sensaciones, pero Saurín le daba un voto de confianza a las suyas, que parecían querer reaccionar, pero las socuellaminas mantenían su renta gracias a dos buenas acciones de Walsh que obligaban al técnico local a buscar soluciones en un tiempo muerto con 6-11 en el electrónico. El 7 Palmas apretaba los dientes en defensa y mejoraba su recepción, encontrando en Saray Manzano y en la fiabilidad de la veteranía de Helia el remedio para recortar la diferencia hasta colocar el 13-14, forzando un tiempo muerto en el que Chema Rodríguez buscaba cortar el cambio de dinámica de su rival. Lisa Arbos, Lucrecia y Saray lideraban la remontada encontrando la manera de eludir la eficacia en recepción de las socuellaminas que veían como se invertía la dinámica de la segunda manga para dar la vuelta al marcador, metiendo la directa para colocar el 1-1 en el marcador tras devolver el 25-23 a su rival.

Lisa Arbos y Helia colocaban un parcial de salida de 2-0 en el arranque del tercer acto, pero Kiele seguía dando un recital en recepción para dar la vuelta al marcador, aprovechando los errores no forzados de las grancanarias que llevaban a Saurín a detener el partido con 10-13 tras un bloqueo de Paola Martínez. Pero 7 Palmas reaccionaba de la mano de Saray, Helia y Lisa que forzaban el 15 iguales en un abrir y cerrar los ojos, haciendo mucho daño con la francesa al saque. El set entraba en la recta final sin que ninguno de los dos equipos pudiesen poner tierra de por medio en una batalla en la que Lisa Arbos y Lucía Varela terminaban por decantar la balanza en favor del anfitrión colocando el 25-27 que suponía el 2-1 para las canarias.

El conjunto grancanario aprovechaba el cambio de viento a favor para poner tierra de por medio liderado en ataque por una inconmensurable Saray Manzano que se echaba el equipo a las espaldas, forzando a Chema Rodríguez a quemar su primer tiempo muerto en el set con 8-4 en el marcador, para reajustar su defensa ante la efectividad de las isleñas. Kiele se aferraba a su buena defensa y recepción, encontrando en Portero y Walsh el remedio para equilibrar fuerzas ante la propuesta grancanaria, con Saray desatada en ataque junto a Lisa Arbos, pero las socuellaminas parecían encontrar la receta para poner nervioso a Saurín con 17-19 en el marcador; pero Arbos y Helia de saque directo trasladaba los nervios a Chema Rodríguez que lo paraba con el 19 iguales para entrar con todo en la recta final de la cuarta manga. Las socuellaminas se defendían con todo ante un 7 Palmas que no quería prolongar más de lo debido su cita con el Haris en semifinales cerrando el set con un parcial final de 4-0 que culminaba Nancy Carrillo con un remate cruzado que cerraba el set y el partido colocando el 25-21 en el marcador que suponía el 3-1 para las grancanarias que se citaban para semifinales con el Sanaya Libby's La Laguna en semifinales mañana sábado a las 16:30 (hora insular canaria en el mismo escenario).