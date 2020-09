Okoye, jugador del Herbalife Gran Canaria: "La victoria ha sido muy importante"

El Herbalife Gran Canaria ya prepara el partido del viernes ante San Pablo Burgos, que será el primer encuentro fuera de casa de esta temporada del conjunto amarillo. Stan Okoye analizó la primera victoria de la temporada, el partido del viernes. El jugador del conjunto isleño indicó"creo que el estilo de juego que tenemos este año es muy diferente con más jugadores implicados. Esta temporada el balón se mueve mucho más y yo no estoy simplemente colocado en la esquina, este año puedo tener la pelota más en mis manos y tener más confianza, incluso si no es para un lanzamiento, tocar más el balón le otorga más ritmo a un jugador. Porfi nos da mucha confianza a cada uno de nosotros, no solo a mí, y lo puedes ver cuando anotamos tantos puntos en el último partido. Tuvimos la libertad de solamente jugar al baloncesto".

También explicó lo importante que es empezar la temporada con victoria y sobre todo en el Gran Canaria Arena "queríamos empezar con una victoria, especialmente en casa. Creo que el primer partido es una buena vara de medida para ver dónde estamos. Vimos que somos capaces de anotar en ataque, pero tenemos que mejorar en defensa porque permitimos demasiados puntos. Creo que si hubiéramos tenido una gran defensa, el encuentro hubiera sido bastante diferente".

