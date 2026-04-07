Ocho jornadas y un destino, el ascenso

Último tramo de la temporada, ocho jornadas para conseguir el objetivo, el ascenso o disputar los playoff para luchar por una plaza para estar la próxima campaña en Primera División.

Al equipo que dirige Luis García le restan 3 encuentros como local, Leganés, Valladolid y Zaragoza, mientras que a domicilio le quedan por disputar 5 encuentros, Málaga, Cádiz, Andorra, Almería y Deportivo de la Coruña.

Actualmente, el cuadro isleño ocupa la cuarta plaza de la tabla clasificatoria con 57 puntos, igualado con Castellón, Málaga y Burgos, con 3 puntos de ventaja respecto al octavo clasificado, el Eibar, y a 4 puntos del segundo en la tabla, el Almería.

En el Estadio de Gran Canaria, el conjunto amarillo recibe a 3 equipos que están luchando por mantener la categoría, y a domicilio tiene 3 emparejamientos directos, Málaga, Almería y Depor, más dos encuentros ante Cádiz, pugnando por la permanencia, y Andorra, prácticamente salvado.

JORNADAS CLAVE

En los partidos de este fin de semana, la UD Las Palmas afronta una visita exigente, ante el Málaga, pero también se disputa en la trigésimo quinta del calendario el Racing contra el Almería, primero y segundo clasificado, respectivamente de la Segunda División.

En la posterior, la jornada 36, se juegan varios encuentros entre equipos de la parte alta de la tabla clasificatoria, en la que el Almería recibe al Málaga, el Castellón juega en casa frente al Burgos. Además, la siguiente jornada también hay partidos de equipos que buscan el ascenso: Burgos - Depor, y Málaga - Castellón.

En la jornada 39 tenemos un Eibar - Málaga. Además tenemos antes de finalizar la fase regular de la actual campaña 2025-2026 tienen que jugarse varios compromisos claves: Burgos - Almería, Málaga - Racing, y Almería - UD Las Palmas.

Todo por decidir. Ocho equipos que buscan el ascenso directo o la promoción, ocho jornadas por jugar, 24 puntos por disputar, y un objetivo para el equipo grancanario, regresar a Primera División.