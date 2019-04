Objetivo: La permanencia

Llegados a este punto de la temporada, y a falta de ocho partidos para acabar el campeonato, la UD Las Palmas ya no mira hacia arriba en la clasificación, con 12 puntos de desventaja respecto al sexto clasificado, sino a la parte roja de la tabla, con 7 puntos de ventaja con el décimonoveno, el Extremadura. Y es que ya no son los guarismos del equipo durante la temporada, también la diferencia de puesto en la tabla, con 6 equipos por arriba hasta llegar a fase de ascenso y cinco con la zona de descenso. Además, las sensaciones, donde ahora mismo y a falta de 8 jornadas para acabar la Liga, el equipo no es capaz, desde la llega de Pepe Mel al banquillo de la UD, de ganar en el Estadio de Gran Canaria y con las dudas que le entran a los futbolistas al recibir el primer gol en contra.

Con todo ello, y viendo el calendario que le resta al equipo grancanario, ahora mismo está a 7 puntos de llegar a los cincuenta puntos, que es la cifra para conseguir la permanencia, es decir, debe ganar 3 partidos de los 8 que restan en el actual campeonato para poder estar la próxima temporada 2019-2020 en la Segunda División del fútbol español.