Nico Brussino: "El proyecto del Gran Canaria es ambicioso"

Nico Brussino se mostró contento e ilusionado con esta nueva etapa en el CB Gran Canaria. El jugador argentino indicó que "la ambición del proyecto me gustó mucho. Venía de muchos años de jugar Champions y quería dar ese paso a nivel europeo. El proyecto del Gran Canaria es ambicioso y coincidieron muchas cosas para que yo esté aquí esta temporada".

Además, comentó que ahora conoce más la competición que la primera vez que jugó en el Gran Canaria, y señaló que "hoy en día estoy con más confianza, conozco la liga, los jugadores, y sé adaptarme a ellos. Hoy soy muy diferente a como vine la vez pasada".

Brussino conoce al entrenador, ya que fue jugador suyo en el Zaragoza, y afirmó que "Porfi me está pidiendo que haga mi juego. Ya me conoce y sabe lo que puedo dar. No quiere que esté solo en la esquina, sino tratar que mi juego haga que mis compañeros puedan mejorar, jugar para todos. Nos está pidiendo mucha defensa, que la transición sea dinámica, intensa. En ataque, juego colectivo y aprovechar todos los jugadores que tenemos".