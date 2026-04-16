Nico Brussino lo tiene claro: "La actitud y la intensidad no se negocian"

El jugador del CB Gran Canaria, Nico Brussino, ha analizado el cambio de rumbo del equipo, destacando que el pasado domingo "se mostró una imagen diferente a lo que veníamos haciendo". El alero argentino subraya que, como dijo el entrenador, "la actitud y la intensidad no se negocian", y considera que "el equipo dio un paso adelante en este encuentro en ese sentido".

La actitud y la intensidad no se negocian" Nico Brussino Jugador del CB Gran Canaria

Brussino insiste en la necesidad de mirar hacia adelante y no recrearse en el pasado. "No estamos pensando en lo que hicimos en el pasado, nos tengo que enfocar en el futuro". El equipo tiene toda su atención puesta en el próximo partido del sábado: "Todos nuestros esfuerzos, compromisos están puestos para el sábado, y después ya veremos cómo sigue la situación". Para el jugador, la unidad del vestuario es clave: "Está muy unido y necesitamos estar así para para afrontar todo lo que nos toca".

El método de Néstor García

Sobre la llegada del nuevo técnico, Néstor García, Brussino ha señalado que ya se aprecian "cosas diferentes, tácticas diferentes". Describe al entrenador como alguien "muy metido a los 40 minutos, que está muy intenso" y que "trata siempre de ir cuarto a cuarto".

Néstor es un entrenador que está muy metido a los 40 minutos" Nico Brussino Jugador del CB Gran Canaria

El alero argentino asegura que el equipo ha asimilado bien las primeras directrices del nuevo técnico, aunque cree que es "cuestión de tiempo, de seguir trabajando". La plantilla, según Brussino, está "con muchas ganas de seguir las indicaciones que nos da".