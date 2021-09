Miquel Salvó, en Deportes COPE Gran Canaria: "Percibo que este equipo tiene algo especial"

Miquel Salvó estuvo hoy en directo en los micrófonos de Deportes COPE Gran Canaria para analizar la actualidad del CB Gran Canaria y hablar sobre los objetivos que tiene para esta campaña.

Sobre la isla de Gran Canaria, el jugador del conjunto amarillo señaló que "soy un enamorado de la playa de las Canteras y ya he ido varias veces, pero desde que pueda me gustaría visitar los pueblos del norte y ver mas la zona sur de la isla. Por suerte, tengo tiempo de sobra, porque aquí el sol no nos deja, a diferencia de otros sitios en los que he estado, y permanece todo el año”.

En relación a la pretemporada, Salvó indicó que “ahora mismo ganar o perder no importa, es pura anécdota. Lo importante es aprender, estar atentos a todo y entrenar a tope. Se están dando pasos seguros hacia adelante, el equipo tiene muy buena pinta y se puede construir algo bonito esta temporada. La temporada es muy larga y viviremos malos momentos. La clave es saber superarlos, no ponernos nerviosos ni hundirnos. Aquí hay jugadores con experiencia que aportarán calma en esos momentos menos buenos y si, tengo que ser uno de ellos, lo haré”.

Su objetivo es ayudar al equipo en lo que necesite en cada momento en la pista, y comenta que “no soy un jugador de 20 puntos, pero sí soy un jugador que va a muerte en cada partido y al cien por cien. Con Porfirio Fisac estoy muy cómodo y yo me adapto a cualquier situación y puesto en la cancha, aunque es cierto que jugando de 3 y de 4 es donde mejor me siento. Me considero un jugador ambicioso y siempre voy a por todas, pero creo que hay marcarse objetivos a corto plazo, ir poco a poco y pensar que nuestro primer gran objetivo es llegar en buenas condiciones contra el Barcelona”.

Se muestra muy optimista respecto a la temporada 2020-2021, y afirma que “percibo algo especial en este club. Somos un gran equipo a nivel humano y en lo deportivo, la versatilidad hay que saber aprovecharla. A Ennis y a Slaughter se le caen los puntos de las manos, la versatilidad de Nico y el poderío de Pustovyi e Ilimane son muy importante para nosotros, sin olvidarme del resto de compañeros, que son muy buenos”.