Miquel Salvó: "Me adapto a lo que quiera el entrenador"

Miquel Salvó fue presentado en la jornada de hoy como jugador del Gran Canaria. El jugador del conjunto amarillo indicó que "hablé con Porfi en el verano, me dijo que fuese yo mismo, que jugase con la versatilidad que tengo. De tres, al poste bajo, como cuatro abierto. Me adapto a lo que quiera el entrenador, es lo que he hecho durante toda mi carrera, juego por y para el equipo".

Salvó señaló que "en pretemporada nos tenemos que conocer todos. Sobre el papel hay muy buena plantilla pero todos sabemos cómo funciona esto. Si no se hace equipo, si no vamos todos a un claro objetivo, la temporada puede salir mal. Vamos por el buen camino, se ha fichado a un buen grupo humano, y si todos sabemos nuestro rol, y somos conscientes de que el equipo y el club está por encima de todos, puede salir una buena temporada".

En relación al objetivo, Miquel Salvó afirmó que "es pronto para hablar de ello, pero tenemos que ir todos a un claro objetivo. El juego tiene que ser alegre, pero los buenos equipos ganan jugando alegre y también los partidos que se juegan mal. Lo importante es ganar e ir todos a una".

Por otra parte, el director deportivo del club, Willy Villar confirmó que con la incorporación de Chris Kramer la plantilla para esta temporada está cerrada.