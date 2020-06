El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez continúa trabajando para conseguir que pueda entrar público al Estadio de Gran Canaria en el partido que jugará ante el Girona el 13 de junio a partir de las 20.30 horas. En este sentido, el presidente del club grancanario señaló en el Partidazo de COPE "tenemos una mínima posibilidad de demostrarle al mundo que se puede veranear en las Islas Canarias de una manera segura. Se puede utilizar la plataforma del fútbol como una ayuda a una Comunidad Autónoma afectada por el turismo. No somos los únicos que podemos entrar en Fase 3. La plataforma mediática a través del fútbol puede ayudar muchísimo. Veía una ventaja para dar a conocer al mundo que España está saliendo de la crisis".

Además, Ramírez indicó "me he dirigido a las autoridades competentes, tanto al Gobierno de Canarias como a LaLiga y me dijeron que sí. El presidente del Gobierno dijo que en Fase 3 las competencias son de las Comunidades Autónomas. Además, Tebas nos ha dicho que nadie puede impedirlo. Estamos preparando un protocolo que nos han solicitado para poder llevarlo a cabo con todas las garantías'. También señaló que seguirá trabajando en la propuesta en los próximos días, pero "si no hay acuerdo entre CSD, Sanidad y Gobierno de Canarias, no voy a provocar líos".