Miguel Ángel Ramírez: "El 85% de la plantilla titular de las últimas once jornadas va a continuar"

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, intervino ante los medios, en el Estadio Gran Canaria, donde analizó el cierre de la temporada, dio a conocer algunas pinceladas del próximo curso 2022/23 y en una rueda de prensa en la que destacó el agradecimiento a la afición por el respaldo que le ha dado a la plantilla durante estos meses de competición.

Miguel Ángel Ramírez indicó que “la temporada 2021/22 será una temporada para recordar, desde el Consejo de Administración y en nombre de todo el club agradecemos enormemente a la afición que nos arropara. Lo que se ha vivido en estas once jornadas ha sido formidable y la respuesta tras la derrota en Play-Off es de matrícula de honor”, indicó en el comienzo de su comparecencia y añadió: "El ascenso que no logramos en el campo lo logró la afición en la grada".

El presidente de la UD Las Palmas dijo que el equipo "mejoró los objetivos quedando cuartos, pero no somos conformistas. Si lográbamos los cincuenta puntos, ¿por qué no optar al play-off o al ascenso directo?".

También comentó Ramírez que "con 70 puntos no ha dado para ascender directamente, estamos bastante contentos y satisfechos con la imagen que dimos, pero no somos conformistas y hacemos autocrítica, nos faltaron ganar cuatro partidos que nos hubiese dado para lograr el ascenso directo. Entendemos que no podemos conformarnos ni quedarnos quietos creyendo que dándole solo continuidad al proyecto actual vamos a mejorar el año que viene", añadió en su analísis del pasado curso y afirmó que "el 85% de la plantilla titular de las últimas once jornadas va a continuar. Tenemosque dar continuidad al cuerpo técnico y a la mayor parte de la plantilla que hizo que nuestros aficionados vuelvan al Gran Canaria".

Miguel Ángel Ramírez tuvo palabras para Pepe Mel: "No quiero dejar de nombrarlo, fue parte importante para maduración y consolidación de este equipo, mantenemos una gran relación y es una pena que al final no se pudiera dar, sería injusto no nombrarle, hizo un gran trabajo".

Ramírez quiso destacar la importancia que tiene la cantera en la entidad amarilla: "nuestras alineaciones siempre estuvieron plagadas de canarios y es la bandera que no podemos perder. Tenemos que seguir trabajando y profundizando con la cantera, debemos ser un ejemplo de cómo se trabaja con ella". "No hay ningún equipo de Segunda que participe con al menos una decena de futbolistas de la tierra", añadió.

Sobre el trabajo realizado por el entrenador, García Pimienta, Ramírez dijo que "no tengo ninguna duda sobre él, se adapta a nuestra filosofía y confiamos en él, esperamos que sea el entrenador que nos de las alegrías que todos ansiamos". Estamos muy contentos con el rendimiento de los chicos, jamás desde que se fundó la UD en el año 49 se había conseguido una racha de resultados tan positiva, eso hay que ponerlo en valor", resaltó sobre lo logrado en este curso.

El presidente volvió a señalar la importancia que cobró el apoyo de la afición: "Si hay algo que tenemos que destacar más allá de lo deportivo es lo que conseguimos a nivel social, era increíble el ambiente que se generó en los días de partido". "Lo habitual es que estemos muy bien acompañados en las victorias y no en las derrotas, pero tras el mazazo que supuso haber perdido un play-off, el cariño que recibimos justifica el trabajo de todo el año. La afición ha puesto la primera piedra para el nuevo proyecto", añadió.

En la ronda de preguntas por parte de los medios presentes en el Estadio Gran Canaria, Ramírez dijo en referencia a las declaraciones de Jesé que "lo que puedo decir es que me lo ha puesto muy difícil. Es un chico que valoro y aprecio, nos ha dado mucho pero creo que no estuvo afortunado con sus declaraciones después del partido. Sobre todo cuando estábamos todos bastante mal y cuando la afición estaba empujando para que viéramos el horizonte con optimismo. Fue algo que cayó mal en el vestuario y será el director deportivo y el entrenador los que decidan sobre su futuro".

Otras de las preguntas más repetidas llevaban dos nombres propios, Sergio Araujo y Vitolo, de los que Ramírez indicó: "Sergio Araujo tuvo que salir del club por una situación de fair-play económico. Tiene contrato con el AEK por tres o cuatro años más, así que será casi imposible. Respecto a Vitolo tiene caché suficiente para jugar en un equipo de Primera y será él el que decida su futuro, hoy en día no hay nada pero estaríamos encantados si un jugador de su talla quisiera jugar en la UD Las Palmas".

Ramírez desveló algunas novedades en la confección de la nueva plantilla: "Eric Curbelo, Coco, Fabio, Moleiro, Cardona ya están renovados y del filial van a subir Joel, David Vicente e Iñaki Elejalde".

En relación a la continuidad de Álvaro Valles, Ramírez afirmó que "esperamos que en las próximas 24/48 horas Álvaro Valles nos de una respuesta, hemos hecho una oferta bastante importante pero si no continúa tenemos más porteros, aunque nos encantaría que siguiera, que no quepa la menor duda a nadie", dijo sobre el guardameta amarillo. En cuanto a Kirian Rodríguez señaló que "queremos renovarlo este verano, evidentemente si eso no sucede tendríamos que reforzar esa posición, vamos a tratar de conciliar sus intereses con los del club".

Además, el presidente de la UD Las Palmas señaló que "hemos conseguido algo muy importante, que es el regreso de la afición. Si conseguimos enamorar a nuestros aficionados, venir al Gran Canaria se podría convertir en una auténtica fiesta, podemos ayudar a que los comerciantes de la zona mejoren y haremos de nuestro estadio un fortín".