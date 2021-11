Miguel Ángel Ramírez: "Creemos que el derbi se podrá disputar el domingo y estamos esperando la confirmación"

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, señaló en los medios oficales del club que hay opciones para que el derbi se pueda jugar el domingo 2 de enero. Sobre ello, Ramírez indicó que "han sido sensibles a las explicaciones que les hemos dado y lo están estudiando por lo que estamos seguros de que se arreglará. Creemos que el partido se podrá disputar el domingo y estamos esperando la confirmación oficial".

Además, el presidente del club grancanario señaló que "la Liga nos apoya en nuestra postura y esperamos que en los próximos días nos lo transmitan oficialmente". También confirmó que Moleiro y Cardona tendrán ficha profesional. En este sentido, Miguel Ángel Ramírez comentó que "tenemos muchos jugadores sin ficha profesional pero solo pueden jugar tres en un partido. Por lo que tenemos dos fichas libres que serán para Sergi Cardona y Alberto Moleiro".

En torno al objetivo del equipo en esta campaña, el presidente de la UD Las Palmas afirmó que "el objetivo nuestro es alcanzar el éxito deportivo asaltando la Primera División. En Copa del Rey vamos a tratar de un nivel óptimo para ir pasando rondas, pero sin poner en riesgo el objetivo principal. No podemos correr riesgos para no debilitar al equipo. Pero no vamos a tirar la Copa, eso debe estar claro".