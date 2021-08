Miguel Ángel Ramírez analizó en Deportes COPE Gran Canaria la actualidad de la UD Las Palmas

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, atendió los micrófonos de Deportes COPE Gran Canaria para analizar la actualidad del equipo en los días previos al comienzo de la temporada 2021-2022. Comentó que el equipo quiere ir partido a partido y conseguir los 50 puntos lo antes posible, ya que "de los 22 equipos, en torno a 20 de ellos arrancan con el objetivo de intentar estar arriba. Nosotros debemos ir con tranquilidad, primero conseguir la permanencia y una vez se logre, pues intentar estar lo más arriba posible".

Sobre la plantilla, el presidente del conjunto amarillo indicó que "están los jugadores que deseábamos que estuvieran y tenemos los que queríamos. Se ha hecho un buen trabajo en pretemporada, se ha incrementado el nivel competitivo. Ahora veremos a lo largo de la temporada donde nos sitúa la competición".

Ramírez añadió que "con toda seguridad Jonathan Viera estará en el mercado de invierno en el equipo. Será un refuerzo que nos ayudará a dar un pasito más en esta campaña".

En relación a la vuelta de los aficionados al Estadio, comentó que "es una gran noticia, que pueda estar el público en el campo, ya que nos dará un impulso en los partidos y además podrán disfrutar de los encuentros en directo". También habló sobre la campaña de abonados, y dijo que "ya estamos sobre los nueve mil quinientos, y a final de este mes podríamos estar rondando los once mil, que es una buena cifra para esta categoría".

Para la UD Las Palmas el acuerdo con el fondo de inversión que aprobó la Liga es "una inyección económica importante pra eguir creciendo y que se pueda destinar para mejorar infraestructuras. Nosotros ingresaremos algo más de 37 millones de euros".

Ramírez comentó que la relación con Quique Setién era buena "hasta la entrevista de Jot Down. Teníamos una relación cordial. Me sorprendieron mucho sus declaraciones. Es cierto que una persona, un aficionado cercano al club, nos habló de la posibilidad que Quique volviera, que tenía interés en volver, para ello quería una reunión en Santander con el director deportivo, y yo dije que no, que no teníamos interés en que volviera, y a partir de ahí lo siguiente que me encuentro es esta respuesta".

No descartó la opción que Sergio Ruiz pueda seguir hasta el final de temporada, y señaló que "nosotros trabajaremos para que pueda continuar cedido y veremos si se puede dar esta posibilidad". También comentó que hay jugadores de la cantera que estarán en el primer equipo esta temporada y que "teniendo tranquilidad puedan seguir creciendo y ser importantes para el club".