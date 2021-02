Mensaje de despedida de Burjanadze a sus compañeros y a la afición del Gran Canaria

Semana de muchos movimientos en el Herbalife Gran Canaria. Renovación de AJ Slaughter, cesión de Jacob Wiley a Zaragoza, ascenso al primer equipo de Diop, y la marcha de Burganadze del club. En este último caso, el jugador georgiano se ha querido despedir de sus compañeros y de la afición a través de un mensaje que se ha podido leer en sus redes sociales. En el escrito señala "Ha llegado el momento de marcharse, desafortunadamente antes de lo esperado de un club y de una isla a la que he llegado con muchísima ilusión, hambre y objetivos marcados por cumplir. He vivido momentos de todo tipo, momentos mejores y peores, pero todos han sido de un gran aprendizaje. Me voy con sabor de boca agridulce porque por la razón que sea no he podido mostrar el 100% de mi talento y capacidades en la cancha. A la vez soy consciente de que cosas así pueden pasar en la vida de un profesional. Todos los que me conocen saben que no soy mucho de hablar públicamente temas así, pero de mismo tiempo saben que soy una persona sincera y quiero decir que mi salida del club no solo va juntado al hecho que quiero mejorar físicamente, una cosa que es cierta y que se ha intentado mejorar muchas veces, pero también por una serie de cosas que me impedían ser yo mismo y ha sido difícil dar lo mejor de mí en la pista. Dicho esto quiero agradecer a los aficionados que siempre han estado allí y disculparme con ellos, por no haber podido aportar más para que todos hubiéramos tenido las temporadas que esperábamos.También quiero agradecer a mis compañeros por dejar todo en la pista siempre y simplemente por ser unas grandes personas a los que puedo llamar amigos.Tener todos claro que en breve volveré a ser el Beka de siempre y que todos conocéis. Mi hambre como jugador era, es y será inmensa. Mucha suerte para lo que resta de temporada".