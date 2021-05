Mel: "No me sienta mal que Helguera hable con otros entrenadores"

Pepe Mel compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido que este jueves la Unión Deportiva juega en Gijón. Pero, como era de esperar, las preguntas y respuestas estuvieron centradas en cómo se encuentra su renovación para seguir al mando del representativo. "Veo normal que la Unión Deportiva hable con otros entrenadores, por conocerlos, por mirar otros modelos de trabajo. No me sienta mal que Luis Helguera se reúna con otros técnicos, está haciendo su trabajo", indicó el preparador madrileño cuestionado sobre las conversaciones que el director deportivo ha tenido con otros profesionales en los últimos días.

Mel se reunió en los últimos días con el responsable de la planificación deportiva del representativo, una conversación en la que se estableció una toma de contacto en la que se emplazaron a próximas conversaciones. "Luis Helguera me ha expuesto un plan general, pero de momento no se ha hablado de objetivos. Hay que seguir hablando. Tengo ofertas de fuera de España, de momento aquí la cosa está un poco parada", refirió.

Además, aclaró cuáles son sus condiciones para sentarse en la mesa de negociación. "El tema económico no será un condicionante para que no siga aquí, cada año he ido cobrando menos por la actual coyuntura. Lo importante es la sintonía, el proyecto, el trabajar a gusto y saber que puedes hacer cosas", expuso.

Con respecto a la cita de El Molinón, el todavía entrenador de la Unión Deportiva abordó la realidad de su equipo. "Vamos a un buen estadio contra un club histórico, será un partido precioso. El fútbol es apasionante cuando eres futbolista. Meternos en el partido es fundamental porque representamos un montón de cosas", señaló.

El técnico también habló sobre el estado de Aythami Artiles. "Ya estuvo la semana pasada en la convocatoria, viene de una operación difícil y obviamente no podemos esperar que esté al 100%, poco a poco va cogiendo la forma", concluyó.