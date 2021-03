Mel: "Nosotros hacemos muchas más horas de vuelo que el resto de equipos"

Pepe Mel, entrenador de la Unión Deportiva, contestó las declaraciones de Luis César, técnico del Lugo, en la previa del enfrentamiento entre ambos equipos este jueves en el Estadio de Gran Canaria. "Al tema de las quejas por los viajes y el horario no le debemos dar más importancia. Nosotros hacemos muchas más horas de vuelo que el resto de equipos, por lo que si hay dos equipos en inferioridad en ese sentido somos nosotros y el Tenerife", expuso.

Las manifestaciones del preparador de Las Palmas se produjeron en el contexto de las que el preparador lucense había manifestado en su comparecencia previa al encuentro. "Yo estuve un mes viviendo en Tenerife y notaba las diferencias por el horario. La temperatura, el horario, no se explicarlo pero es diferente. Vamos un día antes para adaptarnos mejor", indicó el veterano entrenador gallego.

A pesar de que los últimos resultados ante el Girona y el Tenerife han minimizado las opciones de los grancanarios de encontrar un hueco en los puestos de promoción de ascenso, el técnico insular quiso llenar de trascendencia el partido frente al Lugo. "Necesitamos la victoria, pero es algo obvio para todos los equipos. Tenemos la opción mañana de sumar tres puntos importantes y es en lo que estamos trabajando", comentó.

Mel fue sincero sobre el rendimiento de su equipo, y asumió que no ha competido de la mejor forma posible hasta el momento. "No hemos conseguido nuestro objetivo principal. Hasta ese momento no se puede relajar nadie. En cuanto al tema de las rotaciones vamos a poner a un equipo que lo haga bien y sea compacto, no vamos a mirar que jugamos tres días después", expresó.

El técnico también abordó cuestiones individuales, como la recuperación de Dani Castellano tras la contusión pulmonar que sufrió en el derbi del pasado domingo. "Hablé con Dani y estaba muy animado, ahora tenemos que tener cautela con él y el proceso de recuperación. En cuanto a las bajas, para mañana es muy difícil que Javi Castellano llegue y con Christian Rivera pasa lo mismo", señaló.

Además, Mel abordó la situación de Jesé Rodríguez. Que terminó enfadado y dando golpes el clásico regional del Rodríguez López. "Jesé en mi tiene una ayuda. Le he dicho lo que opino, no ha venido aquí para meter goles. Ha venido hacer muchas otras cosas y mientras haga lo que le pido se debe dar por satisfecho. Sería muy escueto si solo buscamos que haga goles", concluyó.