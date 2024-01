Maxi Perrone analiza la actualidad de la UD Las Palmas y el encuentro ante el Real Madrid

El futbolista de la UD Las Palmas Máximo Perrone cree que para contrarrestar el próximo sábado al Real Madrid en el estadio de Gran Canaria deben hacerlo de la forma que saben, "con la pelota, hacernos dueño del partido y de los tiempos".



El joven centrocampista argentino, cedido por el Manchester City, ha dicho este jueves en rueda de prensa que deberán emplearse "al límite", como contra cualquier otro adversario, para poder competir en este encuentro.



"Hemos preparado el partido como cualquier otro, sabiendo que es un rival de jerarquía. Si bajamos un poco nuestro nivel, cualquier equipo nos supera. Nuestro objetivo es competir y para ello tenemos que estar siempre al límite de nuestras posibilidades", ha apuntado.



Perrone ha esquivado las preguntas sobre la polémica arbitral con el VAR en el último partido del equipo blanco ante el Almería: "No me interesa hablar de eso, son cosas que no podemos controlar", ha dicho.



Por otra parte, no piensa que la baja del inglés Jude Bellingham por acumulación de tarjetas amarillas afecte a un equipo como el Real Madrid, que tiene "grandes jugadores".



En el aspecto personal, y a nivel táctico, el argentino reconoce que el equipo amarillo juega "con una línea tan alta" que, sin darse cuenta, se ve "entre los centrales", mientras que a nivel colectivo subraya que la Unión Deportiva ha ido "creciendo partido a partido. Pero no hemos hecho nada, estamos en mitad de temporada y tenemos que seguir ese camino", ha añadido.