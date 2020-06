Matt Costello, jugador del Herbalife Gran Canaria: "Hemos jugado bien ante Andorra esta temporada"

Matt Costello analizó el partido ante el Real Madrid, primero del Grupo B de la fase final de la Liga ACB. El pívot del conjunto amarillo indicó "fue bueno volver a la cancha tras este gran parón, pero en el segundo cuarto noté molestias en la pierna por eso tuve que sentarme durante gran parte de la segunda mitad. Restan todavía cuatro partidos, así que agradezco al entrenador que me diera algo de descanso". También valoró el encuentro que tendrá mañana el equipo insular ante el Andorra "creo que tenemos una buena oportunidad de ganar, tienen un gran equipo, pero hemos jugado bien ante ellos este año. Pero tras estos tres meses de parón no sabes cómo llegar los jugadores ante una situación tan extraña, así que tendremos que ocuparnos de nuestras cosas, las que podemos controlar, que son nuestra defensa y controlar las pérdidas de balón". En relación a jugar sin público afirmó "a mí personalmente, me gusta, porque a veces la afición distrae, aunque lo hace más divertido. Centrarte solo en el partido te hace sentir como un entrenamiento, hay menos presión. A mí me fue bien, pero es raro escucharlo todo, a los entrenadores gritando, jugadores hablando, etc. Es una experiencia muy distinta, pero jugamos en pabellones vacíos todo el tiempo, en los entrenos, en verano. Así que no creo que sea algo totalmente nuevo para todos".