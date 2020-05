Matt Costello, jugador del Gran Canaria: "Intentaremos hacerlo lo mejor posible en la fase final"

Matt Costello, jugador del Herbalife Gran Canaria analizó la vuelta a la competición, y señaló "es una gran oportunidad y lo estamos viendo como tal. Intentaremos hacerlo lo mejor posible, no sabes cómo llegarán el resto de equipos, pero puedes controlar lo que tú haces, así que intentaremos hacer todo lo posible para prepararnos llegado el momento". En relación a su estado físico actual, el americano del conjunto grancanario indicó "me siento bien físicamente, estoy en el mismo peso que antes. Con un poco de agujetas de entrenar y correr más ahora, pero me siento bien al moverme, no siento dolor alguno o como si estuviera oxidado". Además, también habló sobre el confinamiento que le ha tocado vivir en la isla y afirmó "la cuarentena en general me ha ido bien, aunque el primer mes fue duro, como supongo para todo el mundo, estar en tu casa todo el día y acostumbrarse a ello, pero he sido muy afortunado de tener aquí a mi mujer conmigo para ver TV juntos, hablar, etc. Encontramos una rutina al principio de entrenar por las mañanas y luego jugar a las cartas por la tarde, ver series y llamar por teléfono. Estoy feliz que esa etapa haya acabado y se pueda caminar y salir a la calle con horarios".

Por otra parte, el conjunto que dirige Fotis Katsikaris continúa preparando la vuelta a la competición con sesiones preparatorias grupales en el Gran Canaria Arena.