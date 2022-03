Marta Mangué: "Estoy muy contenta por volver al Rocasa Gran Canaria"

Marta Mangué fue presentada como jugadora del Rocasa Gran Canaria para la próxima temporada. La jugadora grancanaria señaló que "estoy muy contenta. Volver a casa 20 años después es muy emocionante. Quiero dar toda mi experiencia. Vengo físicamente bien y quiero enseñar a todas esas niñas que viene por detrás. Quiero disfrutar de mi familia y de este Rocasa”.



Además, Marta Mangué comentó que “todavía no puedo decir nada del equipo porque no me he incorporado. No encontraré diferencias porque esto es balonmano profesional. Lo que sí voy a encontrar es el cariño que no he tenido fuera. El club ha crecido mucho, ha conseguido muchos títulos y creo que esa es la gran diferencia del equipo que había cuando me marché”.

Sobre el objetivo para la próxima temporada, la jugadora grancanario afirmó que "es ganarlo todo. He vivido el balonmano desde los 8 años. He luchado por ganar y mejorar. Vengo a por todas. He visto al equipo, pero muy poco. En Francia no puedo seguir la liga española por internet”.